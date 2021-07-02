GastroRize günleri başladı
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GastroRize günleri başladı

GastroRize günleri başladı
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Rize'de 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmekte olan GastroRize, ilk gününü geride bıraktı.

Yeşili mavi ile buluşturan, kendine hayran bırakan doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelaleleri ve yemeklerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağı ile ülkemizin her geçen gün daha da yükselen değerlerinden olan Rize'de 1-3 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmekte olan GastroRize, ilk gününü geride bıraktı.

Gastronomi dünyasının önemli isimlerini buluşturan festivalde lokal lezzetlerin ve gastronomi şölenlerinin yanı sıra Rize'nin biyo-çeşitliliği, çayı ve tarımı, yerel pazarları, tarihi Rize evleri ve lokal dokusu muhafaza edilen Rize mimarisi, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı faaliyetleri de yer buluyor.

Dünyanın en önemli çayları arasında yer alan Rize Çayı'nın üretim aşamalarının ziyaretçilerle buluşturulmasıyla başlayan etkinlik, Çeçeva'da gerçekleştirilen çay hasadı deneyimi ile devam etti. Rize'nin büyüleyici doğal güzellikleri ve yerel lezzetlerinin eşliğinde süren programda geleneksel Rize balıkçılığı ve dağ manzarası eşliğinde çay sohbeti yer buldu.

"KARADENİZ ÜLKELERİNDEN RİZE'YE TURİZM AKIŞI SAĞLAYACAĞIZ"

Rize'nin Türkiye'ye kattığı hem kültürel hem ekonomik değeri daha da ileri taşımak adına bu yıl ilk defa GastroRize Günleri'nin gerçekleştirilmekte oluğunu ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, gelecek yıllarda etkinliğin kapsamının genişletilerek uluslararası bir festival haline getirilmesinin amaçlandığını belirtti ve ekledi: "Oldukça zengin olan yerel damak kültürümüzün gerek tadıyla gerekse sunumuyla dünya gastronomisi açısından büyük öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.Biliyoruz ki; bundan sonraki süreçte hepinizin desteği ile şehrimizi tüm dünyadan daha fazla insanla buluşturacağız, turistik ve ekonomik değerini daha üst seviyelere taşıyacağız. Özellikle Karadeniz ülkelerinden Rize'ye turizm akışının sağlanmasında GastroRize'nin büyük katkısı olacağını düşünüyoruz".

Kaynak: Bültenler

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