GASP BÜRO AMİRLİĞİ'NDEKİ TÜM POLİSLERİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ
Ali AKSOYER-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi.
Ali AKSOYER-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin görev yerleri değiştirildi. Gasp Büro Amirliği'nde görevli emniyet amiri, komiser ve polis rütbesindeki 139 personelin İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla görev yerleri değiştirildi. Gasp Büro Amirliği'nden alınan personelin ilçe emniyet müdürlüklerine görevlendirildikleri öğrenildi.
Kaynak: DHA
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