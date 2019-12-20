: Genç kız, 2 yıl boyunca yaptığı sakarlıkları tek videoda derledi

20.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:53

İngiltere'de 2 yıl boyunca garsonluk yaparken başından geçen sakarlıkları video haline getirip yayınlayan genç kadın, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

BAŞINDAN GEÇENLERİ TEK VİDEODA DERLEDİ

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir Çin restoranında garsonluk yaparken başından geçen sakarlıkları bir videoda toplayan genç kadın, görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

100 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

100 binden fazla beğeni alırken takipçiler renkli yorumlarda bulundu. Bir takipçi ayakkabısının muz kabuğundan mı yapıldığını sorarken, bir diğer kullanıcı ise videoyu gülmek için defalarca izlediğini ve kendisinden daha kötü bir garson olduğu için mutlu olduğunu yazdı.

Kaynak: DHA

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