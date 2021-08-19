Gamescom 2021 açılış gecesinde 30'dan fazla oyun sergilenecek!
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Gamescom 2021 açılış gecesinde 30'dan fazla oyun sergilenecek!

Gamescom 2021 açılış gecesinde 30'dan fazla oyun sergilenecek!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Gamescom 2021 etkinliğinde yer alacak şirketler belli oldu. Electronic Arts, Activision ve Xbox dahil olmak üzere 70'in üzerinde yayıncı ve geliştiricini yer alacağı organizasyonun, yeni ayrıntıları açıkladı.

25-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden Gamescom'un yeni ayrıntıları duyuruldu.

Oyunseverlerin merakla bekledikleri etkinliklerden biri olan Gamescom, yeni oyunların tanıtımına, oyunlara dair yeni detaylara, oynanış videolarına, oyun şirketlerinin geleceğine yönelik planlarını gördüğümüz bir oyun festivali olarak biliniyor. Gamescom 2021'nin, geçtiğimiz aylarda COVID-19 sebebiyle hibrit bir şekilde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Almanya'nın Köln şehrindeki Koelnmesse sergi merkezinde düzenlenmesi planlanan etkinlik son alınan kararın ardından tamamen online gerçekleştirilecek.

25 Ağustos TSİ 08.30'da başlayacak olan etkinlik, yarım saatlik bir ön gösterim sonrasında, iki saat sürecek ana etkinlik ile devam edecek.

GAMESCOM'DA 30'DAN FAZLA OYUN SUNULACAK

Etkinlik sunucusu ve yapımcı Geoff Keighley, "Bu yıl endüstri genelinde 30'dan fazla oyun sunacak olan bir Gamescom'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." diye açıklamada bulundu.

Gamescom topluluğu, yeni oyun tanıtımlarını, en çok beklenen oyunlarla ilgili güncellemeleri ve çok daha fazlasını sabırsızlıkla bekliyor bekliyor.

Gamescom 2021 hakkındaki tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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