Yenilenen PlayStation Plus Türkiye fiyatları açıklandı! PS Plus kaç TL? - Haberler

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Yenilenen PlayStation Plus Türkiye fiyatları açıklandı! PS Plus kaç TL?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Yenilenen PlayStation Plus Türkiye fiyatları açıklandı! PS Plus kaç TL?

Sony'nin PlayStation oyuncularını sevindirecek bu gelişmede PlayStation Plus üyeliğini yenileyerek birçok oyunu tek bir abonelik sisteminde toplama kararı aldı. Haziran ayında aktif olacak yenilenmiş PS Plus'ın Türkiye fiyatları ne? PS Plus kaç TL? Detayları haberimizde…

Playstation Plus ve PlayStation Now hizmetlerinin birleşmesinin ardından yenilenmiş bir PlayStation Plus kullanıma sunulacak. Sony, yenilenmiş PlayStation Plus Türkiye fiyatlarını açıkladı. Peki, PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatları ne? PS Plus kaç TL? İşte detaylar…

PLAYSTATION PLUS TÜRKİYE FİYATI

Yenilenmiş PlayStation Plus'ın Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç adet aboneliği bulunmaktadır. İşte PlayStation Plus Türkiye fiyatları…

  • PlayStation Plus Essential: 40 TL/Ay, 100 TL/3 Ay, 240 TL/12 Ay
  • PlayStation Plus Extra: 60 TL/Ay, 165 TL/3 Ay, 400 TL/12 Ay
  • PlayStation Plus Deluxe: 70 TL/Ay, 190 TL/3 Ay, 460 TL/12 Ay

PLAYSTATION PLUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sony, yenilenmiş PlayStation Plus'ı 22 Haziran tarihinde değiştiriyor. Yeni PlayStation Plus ile sunulan üç farklı üyelik planından birini seçebilir ve yüzlerce yeni ve klasik oyunun yer aldığı çeşitli avantajlardan yararlanabilirsiniz.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

PlayStation Plus, Gamegar,, Haberler

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