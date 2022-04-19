Kendi yaşantınızı bir kenara koyup oyun içerisinde oluşturduğunuz karakterlerin hayatını yaşamaya başladığınız yaşam simülasyon oyunu Sims 4'ün sistem gereksinimleri merak edilmektedir. Karakterinizi istediğiniz gibi giydirip, özelleştirerek Simlerinizi yönetin. Peki, The Sims 4 sistem gereksinimleri neler? Sims 4 kaç GB? Sims 4 minimum sistem gereksinimleri neler? Detaylar haberimizde…

THE SIMS 4 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

The Sims 4'ü minimum düzeyde oynayabilmek için orta düzeyde bir bilgisayar sistemine sahip olmanız yeterlidir. The Sims 4'ü minimum sistem gereksinimiyle oynayabilmek için 1.8 GHz Intel Core 2 Duo veya AMD Athlon 64 Dual-Core 4000+ işlemciye sahip olmanız yeterlidir. 4 GB RAM ve Nvidia GeForce 6600 ya da ATI Radeon X1300 ekran kartı ile minimum düzeyde oynayabilirsiniz.

The Sims 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7 (SP1), 8, 10

İşlemci: 1.8 GHz Intel Core 2 Duo, AMD Athlon 64 Dual-Core 4000

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 6600 veya ATI Radeon X1300

Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

The Sims 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64 Bit Windows 7 (SP1), 8, 10

İşlemci: Intel core i5 or faster, AMD Athlon X4

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 650 or better

Depolama: 18 GB kullanılabilir alan

The Sims 4 Kaç GB?

The Sims 4'ü oynayabilmeniz için DLC'siz hali 17 GB yer kaplamaktadır. Tüm DLC'lere sahipseniz minimum 65 GB boş depolama alanı gerekmektedir.