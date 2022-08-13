PUBG'nin oyuncu sayısında günlük 80 bin kişi artış yaşandı

Tüm zamanların en iyi battle royale oyunu olarak bilinen PUBG Battlegrounds'ın Steam'de ücretsiz olmasının ardından Steam'deki oyuncu sayısında günlük 80 bin artış yaşandığı bildirildi.

Krafton'un yayınladığı raporda PC ve konsollarda bulunan PUBG: Battlegrounds'ın beşinci yılına özel olarak oynaması ücretsiz hale geldiğini ve günlük oyuncu sayısında büyük bir artış yaşadığı açıklandı.

GÜNLÜK 80 BİN KİŞİ EKLENDİ

PUBG Battlegrounds'ın oynaması ücretsiz olarak piyasaya sürülmesinin ardından günde 80 binden fazla yeni kullanıcıyla istikrarlı bir artış yaşadığını açıklayan Krafton ekibi, tüm platformlarda kullanıcı başına ortalama gelirin QoQ'da yüzde 20'den fazla arttığını bildirdi.

Steam'de anlık olarak tüm zamanların en çok oynanan oyunu olarak birinci sırada yer alan PUBG Battlegrunds, anlık 3 milyon oyuncuya yer vererek battle royale oyunlarda başarısını kanıtlamıştı, ancak oyun ilerledikçe oyuncu sayısında büyük bir düşüş yaşadı.

Anlık olarak milyonlardan yüz binlere düşen PUBG Battlegrounds'ın beşinci yılına özel oynaması ücretsiz hale geldiği açıklanmasından sonra oyunun günlük oyuncu sayısında 80 bin kişi arttığı açıklandı.