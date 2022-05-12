Planet Zoo sistem gereksinimleri neler? Planet Zoo kaç GB?
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Bağımsız stüdyo Frontier Developments tarafından geliştirilip yayınlanan hayvanat bahçe inşa etme simülasyonunda kendi hayvanat bahçenizi kurarak daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapabilirsiniz. Peki, Planet Zoo sistem gereksinimleri neler? Planet Zoo kaç GB? Detayları haberimizde…
Planet Zoo'da vahşi yaşam hayvanları için bir dünya inşa edin. Planet Coaster ve Zoo Tycon'un geliştiricilerinin üstlendiği hayvanat bahçesi simülasyonunda, hayvanlar için habitatlar inşa ederek, kendi hayvanat bahçenizi yönetebilirsiniz. Peki, Planet Zoo sistem gereksinimleri neler? Planet Zoo kaç GB? İşte detaylar…
Planet Zoo'yu minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel i5-2500 veya AMD FX-6350 ekran kartına, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 270X ekran kartına sahip olmanız gerekir.
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Planet Zoo'yu yüksek grafiklerde akıcı bir şekilde oynamak için ise Intel i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1600 işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.
- İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit
- İşlemci: Intel i5-2500 veya AMD FX-6350
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) veya AMD Radeon R9 270X (2GB)
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows10 64bit
- İşlemci: Intel i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)
- Depolama: 16 GB kullanılabilir alan
Hayvanat bahçesi inşa etme ve yönetme simülasyonu Planet Zoo'yu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.