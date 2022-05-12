Planet Zoo'da vahşi yaşam hayvanları için bir dünya inşa edin. Planet Coaster ve Zoo Tycon'un geliştiricilerinin üstlendiği hayvanat bahçesi simülasyonunda, hayvanlar için habitatlar inşa ederek, kendi hayvanat bahçenizi yönetebilirsiniz. Peki, Planet Zoo sistem gereksinimleri neler? Planet Zoo kaç GB? İşte detaylar…

PLANET ZOO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Planet Zoo'yu minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel i5-2500 veya AMD FX-6350 ekran kartına, 8 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 770 veya AMD Radeon R9 270X ekran kartına sahip olmanız gerekir.

Planet Zoo'yu yüksek grafiklerde akıcı bir şekilde oynamak için ise Intel i7-4770K veya AMD Ryzen 5 1600 işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX 580 ekran kartına ihtiyaç duyulmaktadır.

Planet Zoo Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit

İşlemci: Intel i5-2500 veya AMD FX-6350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 (2GB) veya AMD Radeon R9 270X (2GB)

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Planet Zoo Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows10 64bit

İşlemci: Intel i7-4770k veya AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB) veya AMD Radeon RX 580 (8GB)

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan

Planet zoo Kaç GB?

Hayvanat bahçesi inşa etme ve yönetme simülasyonu Planet Zoo'yu oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.