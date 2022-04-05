Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones modu yayınlandı - Haberler

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Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones modu yayınlandı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones modu yayınlandı

Bağımsız Türk video oyun geliştiricisi ve yayıncısı TaleWords tarafından geliştirilip yayınlanan efsanevi rol yapma oyunu Mount and Blade 2'ye popüler televizyon dizisi Game of Thrones'un modu yayınlandı.

Türk şirket TaleWords tarafından geliştirip yayınlanan Bannerlord, oyuncular tarafından oldukça beğenildi. PC'ye çıkış yapmasının ardından modlar tasarlanmaya başladı ve Warband'de olduğu gibi Bannerlord'da da farklı rol yapma modları tasarlanmaya başlandı.

Mount and Blade Bannerlord'a tasarlanan Game of Thrones modu Realm of Thrones, erken erişime açıldığı duyuruldu. Game of Thrones modu Mount and Blade serisi ile ikinci kez buluşuyor. Daha önce de serinin ilk oyunu Warband'de Buz ve Ateşin Şarkısı modu ile tasarlanmıştı.

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Bannerlord'da tasarlanan yeni Game of Thrones modu Realm of Thrones'ta War of The Five Kings (Beş Kralın Savaşı) döneminde oynanması amaçlandı. Bu mod erken erişimde olduğu nedeniyle hala devam eden bir çalışmadır ve bir süre daha geliştirilmeye devam edilecek. Ancak, oyuncular isterse modu erken erişimde indirip oynayabilirler.

Popüler açık dünya rol yapma oyunu Mount & Blade II: Bannerlord'a geliştirilen Game of Thrones modunda oyuna 17 yeni kasaba, 80'in üzerinde köy, 10 yeni paralı klan, yeni House Greyjoy ve Martell birlikleri, Bolton, Dothraki, Thenn ve Night's Watch zırhları, arakh, Oathkeeper, Greyjoy kalkanı, yeni sancaklar, ekonomiyi geliştirmek için ikiye katlanan klan geliri, özel kültürel başlangıç seçimleri ve özel kültürel karakter oluşturma aşamalarının bulunduğu Game of Thrones modu erken erişime açıldı.

Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones moduna ulaşmak için buraya tıklayınız.

Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones modu yayınlandı

Mount and Blade 2 Bannerlord Game of Thrones modu yayınlandı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Game of Thrones, Mount & Blade, Gamegar,, Haberler

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