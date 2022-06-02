Minecraft'ın yeni DLC'si tanıtıldı: Ice Age - Haberler

20th Century Studios'un Ice Buz Devri filminden esinlenen ve 4j Studios tarafından hazırlanan Buz Devri'nin buzlarla kaplı dünyası, 30'dan fazla karakter ile Minecraft'a geliyor.

MINECRAFT'A ICE AGE DLC'Sİ GELDİ

Oyunun bir önceki güncellemesiyle beraber gelen deri bot ve kar mekaniği ile karda yürürken karın içine batmamanızı engellemekteydi. Minecraft'ın Ice Age DLC'sinde ise bu deri bot sizin kurtarıcınız olacak.

Buz Devri'nin geçtiğimiz aylarda çıkan son filmi Buz Devri: Buck Wild'ın Maceraları da dahil olmak üzere tüm filmlerin en iknoik yerlerinden bazıları yer alıyor.

Buzul Çağı'na kadar seyahet edeceğiniz bu DLC'de 30 yeni kostüm ile buzulların üstünde Sid olarak oynayabilir, Manny olarak çamur havuzlarında mosey geçebilir veya Diego olarak ölüm uçurumunu aşabilirsiniz.

Minecraft'ın Ice Age DLC'sini satın almak için 1340 Mojang Coin'e ihtiyaç duyulmaktadır. Satın almak için ise buraya tıklayarak satın alma sayfasına gidebilirsiniz.