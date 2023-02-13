Minecraft'a 1.20 sürümü ile arkeoloji geliyor

Açık dünya hayatta kalma oyunu Minecraft'ın merakla beklenen son sürümü 1.20'ye eklenecek bir özellik daha açıklandı. Minecraft'a 1.20 sürümü ile arkeoloji geleceği bildirildi.

Minecraft, 1.19 sürümü ile mağaraları geliştirirken bir sonraki sürümde de yer altında kalmayı tercih ederek arkeolojik kazılara önem verecek yeni özelliğini duyurdu.

MINECRAFT'A ARKEOLOJİ EKLENİYOR

Minecraft'ta arkeoloji kazılarına başlamak için yakındaki bir çöle gitmekle yola koyulun. Bazı çöl tapınaklarının yakınında güzel bir arsa seçin ve kürek çekmeye başlayın. Arkeoloji çalışmalarına devam ettikçe, daha fazla kazı alanı eklenecektir.

Kazarken yeni bir bloğa dikkat edin: Şüpheli kum (Suspicious Sand). Adından da belli olacağı üzere, burada dikkatlice yürümeniz gerekir. Yeni bloklar ve genel bir gizem havasının yanı sıra arkeoloji yeni bir araç da getiriyor: Fırça. Kırın ve şüpheli kum bloğunuzu dikkatlice fırçalayın. Bu, içinde saklanan her şeyi çıkarmanıza izin verecek. Bu da çanak çömlek parçalarından rastgele nesnelere kadar her şey olabilir.

Çanak çömlek parçasına yakından bakarsanız, üzerine kısmi bir desen boyandığını görebilirsiniz. Dört parça topladıktan sonra, onları bir tencere için bir araya getirebilirsiniz! Benzersiz hikayeler anlatan ve yapılarınızda çok dekoratif vurgular yaratan farklı desenler vardır.