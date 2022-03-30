Fortnite büyük değişikliğe gidiyor! Sıfır inşa modu eklendi

Epic Games'in oynaması ücretsiz popüler battle royale oyunu Fortnite'ı diğer oyunlardan ayıran en önemli özelliği yapı inşa özelliğiydi. Düşman ile çatışma sırasında yapılar inşa ederek rakibinizden korunabilir veya daha güvenli bir alan oluşturabiliyordunuz.

Fortnite'ın 29 Mart tarihinde yayınladığı duyuruda, "Sıfır İnşa silah, eşya ve hareket becerilerinizi ölçen bir oyun tarzı. Sıfır İnşa Keşfet sayfasında Tekli, Çiftli, Üçlü ve Ekipli oyun modlarıyla bulunabilir." sözlerine yer verdi.

Lobideyken "OYNA!" butonunun üzerindeki "DEĞİŞTİR" butonuna tıklayarak Keşfet sayfasına erişebilirsiniz. Sıfır inşa modunda yapıların gitmesi üzerine oyunculara ek bir kalkan takviyesi verildi. Şarj olabilen kalkan kaplamaları sayesinde ekstra güvenliğiniz bulunacaktır.

Sıfır İnşa'da tüm oyuncuların ilk savunma hattı inşa değil, şarj olabilen kalkan kaplamalarıdır. Yükselticilerle zeplinlere ulaşın veya rakiplerinize tepeden saldırmak için yükseklere tırmanın. Azmin Zaferi'ne giden yolda siperden sipere koşarken depar atmayı da unutmayın!

FORTNITE SIFIR İNŞA FRAGMANI