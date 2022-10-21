Football Manager 2023, erken erişim betası yayınlandı

Sports Interactive'in geliştirip SEGA Europe'un yayıncılığını üstlendiği gerçek zamanlı taktik futbol oyunu Football Manager 2023'ün erken erişim betası, Steam ve Epic Games için yayınlanırken Microsoft Store için daha sonra yayınlanacağı bildirildi.

Football Manager hayranlarının merakla beklediği FM 23'ün betası 20 Ekim Perşembe günü yayınlandı. FM23, oyunun tam sürümü piyasaya sürülene kadar yüzde 20 indirim ve Beta Erken Erişim avantajlarıyla önceden satın alınabilecek.

FOOTBALL MANAGER 2023 ERKEN ERİŞİM BETASI BAŞLADI

Football Manager 2023'ü önceden satın almış olanlar için erken erişim betası ile artık tamamen oynanabilir hale geldi. 20 Kasım Perşembe günü akşamı başlayan beta, 9 Kasım Çarşamba günü gece 03.00'de sona erecek.

Steam ve Epic Games sahipleri, Football Manager 2023'ün betasından yararlanarak oyunun global çıkış tarihinden yaklaşık üç hafta daha erken oynama şansına sahip oldu.

FOOTBALL MANAGER 2023 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Football Manager 2023, 8 Kasım tarihinde Steam, Epic Games, Xbox ve PlayStation için piyasaya sürülecekken Xbox Game Pass sahipleri de ilk günden Football Manager 2023'ü oynayabilecek.