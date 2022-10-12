Treyarch tarafından geliştirilip Activision'ın yayıncılığını yaptığı aksiyon FPS oyunu Call of Duty Black Ops 2'nin sistme gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Call of Duty Black Ops 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Black Ops 2 kaç GB? Detayları haberimizde…

Hayranların rekor kıran eğlence serisinden beklediklerinin sınırlarını zorlayan Call of Duty: Black Ops II, oyuncuları yakın gelecekte bir Soğuk Savaş'a itiyor. Peki, Call of Duty Black Ops 2 sistem gereksinimleri neler? Call of Duty Black Ops 2 kaç GB? İşte detaylar…

CALL OF DUTY BLACK OPS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Call of Duty Black Ops 2'yi en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Duo E8200 veya AMD Phenom X3 8750 işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD ATI Radeon HD 3870 ekran kartı gerektirmektedir.

CALL OF DUTY BLACK OPS 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz veya AMD Phenom X3 8750

: Intel Core 2 Duo E8200 2.66 GHz veya AMD Phenom X3 8750 Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD ATI Radeon HD 3870

: NVIDIA GeForce 8800GT veya AMD ATI Radeon HD 3870 Depolama : 16 GB boş alan

CALL OF DUTY BLACK OPS 2 KAÇ GB?

Call of Duty Black Ops 2'yi oynayabilmek için en temel kurulum dahil 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.