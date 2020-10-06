Game of Thrones'un uzantısı House of the Dragon dizisi konusu nedir? House of the Dragon oyuncuları kimlerdir? House of the Dragon karakterleri?

House of the Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak? House of the Dragon dizisi konusu nedir? House of the Dragon dizisi oyuncuları kimlerdir?

Serinin yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood isimli romanından uyarlanacak dizi, ana dizideki olayların 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen Hanedanlığı'nı konu almaktadır. House of Dragon dizisi ne zaman yayınlanacak?

HOUSE OF THE DRAGON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Serinin yazarı George R.R. Martin'in Fire & Blood isimli romanından uyarlanacak dizi, ana dizideki olayların 300 yıl öncesinde geçecek ve Targaryen Hanedanlığı'nı konu almaktadır. Considine, Viserys Targaryen'i canlandıracak. Viserys, Westeros'un lordları tarafından başa geçmesi için seçilir. Ancak bir adamın iyi biri olması onun iyi bir kral olacağı anlamına gelmez.

Game of Thrones izleyicileri Targaryen Hanedanlığı'nın ve onlarla özdeşleşmiş ejderhalarının hikayesinin nasıl sonuçlandığını biliyor. Bilmediğimiz, nasıl o noktaya geldikleri. Görünen o ki Targaryen Hanedanlığı dizisi bu boşluğu doldurmak gibi önemli bir görevi üstlenecek.

Jane Goldman'ın Long Night (Uzun Gece) projesinin rafa kaldırılmasının ardından White Walkers ve Essos Halkı hakkında yeni bilgiler edinemeyeceğiz. Ejderha Hanedanlığı dizisinin Long Night'ın iptali sonrası Westeros'un farklı diyarlarından olaylar ve karakterler ile çeşitlendirilmiş katmanlı hikayeler barındırması beklenmektedir.

Game of Thrones boyunca sürekli hatırlatılan Westeros tarihinin bu önemli hanedanlığının kökenlerine inmek izleyiciler arasında konuşulmaktadır. Daenerys Targaryen'in sürekli adlarını andığı bu karakterlerin kendi doğruları ve yanlışları ile karşımıza çıkıp Westeros'ı hatırlamak seyircileri heyecanlandırmaktadır.

HOUSE OF DRAGON DİZİSİ YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

House of the Dragon dizisinin yayın tarihi 2022 yılındadır.

HOUSE OF DRAGON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Game of Thrones'un uzantı dizisi House of the Dragon'un ilk oyuncusu belli oldu. Son dönemde HBO'nun The Outsider ve The Third Day dizilerinde de rol alan Paddy Considine kadroya katıldı.

HOUSE OF DRAGON DİZİSİ KARAKTERLERİ KİMLERDİR?

Aegon Targaryen; 20'li yaşlarda, beyaz, Kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys ile evli, içine kapanık, sessiz, dindar, kendisine karşı gelenlere karşı acımasız, Balerion isimli ejderhaya biniyor ve ana karakterdir.

Visenya Targaryen; 20'li yaşlarda, beyaz, Kral Aegon'un büyük kız kardeşi ve aynı zamanda eşi, zevk düşkünü, sert, ağır başlı, merhametsiz, Vhagar isimli ejderhaya biniyor ve ana karakterdir.

Rhaenys Targaryen;20'li yaşlarda, beyaz, Kral Aegon'un genç kız kardeşi, şefkatli, şakacı, meraklı, fevri, hayalperest,haylaz, Meraxes isimli ejderhaya biniyor ve ana karakterdir.