Game of Thrones'lu klip
Keskin Bıçak şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Dilek Pehlivan, enerjik klibiyle son dönemin en farklı işine imza attı. Game of Thrones setini andıran klip çekimleri için güzel şarkıcı, 1 ay kılıç kullanma dersleri aldı. Sergilediği kılıç performansıyla göz dolduran Pehlivan, şarkının video klibinde oyunculuğunu da adeta konuşturdu.
Fotoğraf çekimlerinde Game of Thrones'un narin prensesi Daenerys Targaryen'e benzetilen ünlü şarkıcı, klibinde yer alan demir taht, kılıçlar, mızraklar, şövalyeler ve ateş dansçılarıyla izleyenleri büyülü bir dünyaya götürüyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesinde ise başarılı Dj Murat Uyar imzası bulunuyor. Amerikalı dağıtım şirketi Tunecore ile dünya genelinde müzik severlerle buluşan 'Keskin Bıçak' ezber bozan sounduyla pop müziğin çıtasını yükseltiyor.
Kaynak: Snob Magazin