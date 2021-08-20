Game of Thrones'lu klip

Keskin Bıçak şarkısıyla müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Dilek Pehlivan, enerjik klibiyle son dönemin en farklı işine imza attı. Game of Thrones setini andıran klip çekimleri için güzel şarkıcı, 1 ay kılıç kullanma dersleri aldı. Sergilediği kılıç performansıyla göz dolduran Pehlivan, şarkının video klibinde oyunculuğunu da adeta konuşturdu.