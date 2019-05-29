Game of Thrones'un Jon Snow'u rehabilitasyon merkezine yatırıldı

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen dizi Game of Thrones, geçtiğimiz hafta final bölümüyle 8 yıllık serüvenini tamamladı. Son sezon bölümüyle izleyicisini uykusuz bırakan fenomen dizi final bölümüyle beklentileri karşılayamayarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

STRES VE ALKOL YÜZÜNDEN TEDAVİ OLMA KARARI ALDI

Final bölümünün ardından ekranlara veda eden Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'un ABD'de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.

GAME OF THRONES YORDU

32 yaşındaki oyuncunun 8 sene süren Game of Thrones'un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.

PROGRAMINA BİR SÜRE ARA VERDİ

Harington'un sözcüsü Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi" ifadelerini kullandı.