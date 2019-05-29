Game of Thrones'un Jon Snow'u rehabilitasyon merkezine yatırıldı
Geçtiğimiz hafta final yapan dünyaca ünlü dizi Game of Thrones'un Jon Snow'u rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Ünlü oyuncunun alkol ve stres yüzünden tedavi olma kararı aldığı belirtildi.
Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenen fenomen dizi Game of Thrones, geçtiğimiz hafta final bölümüyle 8 yıllık serüvenini tamamladı. Son sezon bölümüyle izleyicisini uykusuz bırakan fenomen dizi final bölümüyle beklentileri karşılayamayarak hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.
STRES VE ALKOL YÜZÜNDEN TEDAVİ OLMA KARARI ALDI
Final bölümünün ardından ekranlara veda eden Game of Thrones'ta Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'un ABD'de yer alan lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtildi. 32 yaşındaki İngiliz oyuncunun stres ve alkol sorunu yüzünden bir ay önce tedavi olma kararı aldığı açıklandı.
GAME OF THRONES YORDU
32 yaşındaki oyuncunun 8 sene süren Game of Thrones'un getirdiği şöhret ve sorumluluk nedeniyle oldukça stres altında bulunduğu ve alkol sorunları olduğu belirtildi.
PROGRAMINA BİR SÜRE ARA VERDİ
Harington'un sözcüsü Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, "Kit programında bazı kişisel sorunları halletmek ve sağlığına kavuşmak için bir ara verdi" ifadelerini kullandı.
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Almanyadan Tüm Dostlara Selamlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Asabi haline sukret sen yurt disini bedavami kullaniyor saniyorsun bak burada istedigini yaziyorsunCevap Yaz 1 1 Yayından KaldırASABİ: BENİM İÇİN FARKETMEZ BEN OLACAKLARI YAZIYORUM TÜRKİYEDE ŞU ANDA İSTEDİĞİN ŞEYİ ÖZGÜRCE YAZAMAZSIN İKTİDAR TEPENE BİNER. AYRICA . . . . . FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ ADI ALTINDA . . . . HAKSIZCA. . . . İKTİDAR, MUHALEFET, ALİ, VELİ KİME OLURSA OLSUN HAKARETE VARAN İFADELER KULLANILMASINADA KARŞIYIM1 Yayından Kaldır
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biz yine interneti dolarla kullanıyoruz ana ağlar uluslar arası şirketlerin biz mahalle arası kabloları kendimiz kontrol ediyoruz sadece kısaca hiç fark olmayacakCevap Yaz Yayından KaldırASABİ: Fark gelen internetin kalitesinde ve kablosuz uydudan alıcıyla sansürsüz kullanmakta olacak o mahalle arasındaki kablolarla bir ilgisi bağlantısı olmayacak internet hizmetini çanak antenle kablosuz uydudan alacağımız için iktidar internet sitelerini kapatamayacak kablolu internet koyunlara kalacak o zaman orda kendileri çalıp kendileri oynayacak iktidarın internet tekeli kırılacakYayından Kaldır