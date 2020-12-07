Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı
07.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:59
Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşması İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'in konuşması Fidan dikimi İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışı ve fidan dikme etkinliğine katıldı.
Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşması
İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'in konuşması
Fidan dikimi İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışı ve fidan dikme etkinliğine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan