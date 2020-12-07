Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı
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Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı

07.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:59

Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşması İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'in konuşması Fidan dikimi İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışı ve fidan dikme etkinliğine katıldı.

Galatasaray Başkanı Cengiz'in konuşması

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin'in konuşması

Fidan dikimi İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde düzenlenen Galatasaray Hatıra Ormanı'nın açılışı ve fidan dikme etkinliğine katıldı.

Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı
Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı
Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı
Galatasaray Başkanı Cengiz, Fidan dikimine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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