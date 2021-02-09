Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?