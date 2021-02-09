Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
Merakla beklenen ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Alanyaspor Maçı 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray-Alanyaspor Maçı 20:45'de başlayacak. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.