Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?
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Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

09.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:38
Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Çeyrek Final Maçı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, İstanbul'da oynanacak. Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Merakla beklenen ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Alanyaspor Maçı 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Galatasaray-Alanyaspor Maçı 20:45'de başlayacak. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

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