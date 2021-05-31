Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
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Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!

Snob Magazin - Haberler | Magazin

Burak Deniz ile yaşadığı aşkla gündemde olan model Didem Soydan, önceki gün Galata'daydı. Soydan'ın sütyensiz oluşu dikkat çekti. İşte o kareler...

Instagram'da 719 bin takipçisi olan Didem Soydan, kusursuz vücudunu sergilemeye devam ediyor.

Galata'da objektiflere takılan Soydan, yeşil renk mini elbisesi ve havalı tarzıyla dikkat çekti.

Soydan'ın sütyensiz oluşu gözlerden kaçmadı.

"KURALLARIM YOK"

Didem Soydan, "Mesleğinde sınırların var mı? Mesela ne giymezsin, çıplak olmak seni utandırıyor mu?" sorusuna, "Mesleğim ile ilgili "giymem, etmem" dediğim kurallarım yok. Kalitesiz iş yapmam veya inanmadığım bir marka ile çalışmam. Tek kuralım o" cevabını verdi.

İŞTE DİDEM SOYDAN'IN DİKKAT ÇEKEN POZLARI...

Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!
Galata sokaklarında sütyensiz görüntülendi!

Kaynak: Snob Magazin

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