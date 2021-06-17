Fyi ne demek? Fyi kelimesinin açılımı nedir?
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Fyi ne demek? Fyi kelimesinin açılımı nedir?

Fyi ne demek? Fyi kelimesinin açılımı nedir?
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Günlük hayatımızdaki anlık mesajlarımızda, mail yazışmalarımızda kısaltmalardan yararlanıyoruz. Kullandığımız kısaltmalardan biri de "fyi" dir. Anlamı merak edilen "fyi" kelimesinin açılımı, Türkçe karşılığı haberimizin yer alıyor. Peki, Fyi ne demek? Fyi kelimesinin açılımı nedir? Detaylar haberimizde!

Günlük hayatımızdaki anlık mesajlarımızda, mail yazışmalarımızda kısaltmalardan yararlanıyoruz. Kullandığımız kısaltmalardan biri de "fyi" dir. Anlamı merak edilen "fyi" kelimesinin açılımı, Türkçe karşılığı haberimizin yer alıyor. Peki, Fyi ne demek? Fyi kelimesinin açılımı nedir? Detaylar haberimizde!

FYİ NE DEMEK?

Fyi, İngilizce' den dilimize geçen ve kullanılan bir kısaltmadır. Daha çok mail yazışmalarında kullanılan bu kısaltmanın anlamı, "bilgin olsun" dur.

FYİ KELİMESİNİN AÇILIMI NEDİR?

İngilizce bir kısaltma olan "fyi" nin açılımı;"For your information" dır.

FYİ TÜRKÇE KARŞILIĞI NEDİR?

Anlık yazışmalarda ve daha çok mail yazışmalarında kullanılan fyi, İngilizce bir kısaltmadır. Açılımı "For your information" olan İngilizce kalıbın Türkçe anlamı ise "bilgin olsun" veya "bilginize" olarak çevrilmektedir.

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