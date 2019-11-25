Füsun Demirel'den "Aşk Dersleri"

25.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:12

Seyhan Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Eşitlik Biriminin organizasyonunda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" etkinlikleri çerçevesinde Füsun Demirel'in sahnelediği "Aşk Dersleri" konulu tiyatro gösterimi sunuldu.



Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleşen ve kadınların büyük ilgi gösterdiği oyunda Füsun Demirel'e Mert Küçülmez ve Serpil Özcan eşlik etti.



Füsun Demirel, Dario Fo ve Franca Rame'nin yazdığı oyunda; cinsel devrim, cinsellik ve aşk, toplumsal cinsiyet kodları, cinsel eğitim, aile kurumu içindeki cinsellik tabusunun çocuk gelişimi üzerindeki etkileri, kadına şiddet, cinsel istismar ve tecavüz konularına odaklanıyor.



Oyun sonunda Füsun Demirel ve Mert Küçülmez ile Serpil Özcan, tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.



Bu arada, Seyhan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Eşitlik Birimi tarafından Yaşar Kemal Kültür Merkezi fuayesinde açılan "Beni Unutma" fotoğraf sergisi sona erdi. Bir hafta açık kalan sergide öldürülen kadınların hayat hikayesi kendi ağızlarından resmedilerek sergilenerek farkındalık oluşumuna katkı verildi. - ADANA

Kaynak: İHA