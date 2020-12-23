Furkan Palalı'nın yeni imajı şaşırttı
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Furkan Palalı'nın yeni imajı şaşırttı

23.12.2020 15:12 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:16
Furkan Palalı'nın yeni imajı şaşırttı

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde rol alan Furkan Palalı imaj yeniledi

Furkan Palalı'nın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı. Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Palalı, "Önce Adem Terzi sonra set" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

'ONLARIN MERAKINI GİDERDİM'

Palalı, "Hayranlarım sürekli saçlarımla ilgili yorumlar yapıyor. Ben de onların merakını gidermek istedim" diye konuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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