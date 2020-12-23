Furkan Palalı'nın yeni imajı şaşırttı

Furkan Palalı'nın yeni imajı sevenlerinden tam not aldı. Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi ile çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Palalı, "Önce Adem Terzi sonra set" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

'ONLARIN MERAKINI GİDERDİM'

Palalı, "Hayranlarım sürekli saçlarımla ilgili yorumlar yapıyor. Ben de onların merakını gidermek istedim" diye konuştu.





Kaynak: Snob Magazin