Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat

Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılmasının denetlenmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile mutabakata vardı.

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılmasının denetlenmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile mutabakata vardı.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, anlaşma kapsamında Japonya ve UAEA, nükleer santraldeki işlenmiş suyun denize salıverilmesinin denetlenmesinde iş birliği yapacak.

Güvenlik mevzuatının denetlenmesini içeren iş birliği kapsamında UAEA üyesi ülkelerden seçilmiş uluslararası tanınmış uzmanlardan bir danışman heyet oluşturulacak.

Heyet, santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının suyun salıverilmesine yönelik güvenilirlik ve şeffaflığını denetleyecek, sonuçları kamuoyuna duyuracak.

Komşu ülkeler tepki göstermişti

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, ülkenin kuzeydoğusunda 10 yıl önce meydana gelen depremde hasar gören Fukuşima Dai-içi nükleer santralindeki suyun denize boşaltılacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.

Kapasite 2022'de doluyor

Santralde zarar gören reaktörleri soğutmaya yarayan saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Tesislerde muhafaza edilen ve günden güne artış gösteren ayrışmış suyun, Fukuşima kompleksinin su depolama tankı kapasitesini 2022 yazında doldurması bekleniyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 827 bin 975 aşı uygulandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Tolga Akış Düm Tek Tek Burak Özçivit
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 08:12:36. #1.15#

title