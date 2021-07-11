Fukuşima'daki işlenmiş atık suyun denize salıverilmesine yönelik Japonya ve UAEA'dan mutabakat

Japonya hükümeti, Fukuşima Dai-içi'deki radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun denize boşaltılmasının denetlenmesi için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile mutabakata vardı.