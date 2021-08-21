Fuhuştan gözaltına alındı sınır dışı edilecekti karantinaya alındı
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Fuhuştan gözaltına alındı sınır dışı edilecekti karantinaya alındı

Fuhuştan gözaltına alındı sınır dışı edilecekti karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerine gelen ihbar sonrasında yapılan baskında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerine gelen ihbar sonrasında yapılan baskında yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Sınır dışı edilmek için işlem yapıldığı esnada kadınlardan birinin korona virüslü olduğu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce kent merkezinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, fuhuş yapıldığı iddiasıyla polis ekipleri baskın yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hastaneye getirilen kadınlardan birinin yapılan testinde korona virüslü olduğu ortaya çıktı. Karantinaya alınan yabancı uyruklu 3 kişi sürelerinin sonunda Göç İdaresi Müdürlüğünce sınır dışı edilecek. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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