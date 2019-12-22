Fuhuş yapıldığı iddiasıyla gündeme gelen eski hastane binası temizlendi

22.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:29

ISPARTA'da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilen eski devlet hastanesi binası, temizlendi. Binanın yeniden kötü amaçlar için kullanılabileceği riskini doğuran arka kapısı kapatılırken, bahçede üzeri açık duran 3 metrelik mahzen de demir plakayla örtüldü.

Isparta'da madde bağımlılarının kullandığı ve fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski devlet hastanesi binasında Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan temizlik çalışmaları tamamlandı. İçeride bulunan eski yatak, yorgan, çarşaf, yastık ve diğer malzemeler bahçede toplanarak yakılarak imha edildi. Hastane binasını kötü amaçla kullanmak isteyenlerin içeri girmek için kullandıkları arka kapı, demir kapıyla kilitlendi.

Kaynak: DHA

3 METRELİK ÇUKURUN KAPAĞI ÇALINDIHastane binasının ön kısmında bulunan ve demir profille yapılmış bir merdivenle mahzene inilen giriş bölümünün çalınan kapağı da yenilendi. Mahzene inilen demir merdivenin çürüyen basamakları nedeniyle tehlike oluşturan 3 metrelik çukur böylece kapatılmış oldu.'NE OLACAKSA BİR AN ÖNCE OLSUN'27 yıl hastanede çalışarak emekli olan ve hastanenin bulunduğu mahallede oturan Rıfat Helvacı, "Burada birçok malzemeyi hurdacılar veya 'esmer vatandaşlar' aldı götürdü. Daha geçen gün bu kapağı sürüyüp, şuraya getirdiler. Ben çarşıdan gelirken bir daha baktım yerinde yok. Burada kapıları kaynak yapıp, kapatsan da kırıp giriyorlar, çare yok. Ne olacaksa bir an evvel olsun ki sahibi olsun. Bu halde ne yapsan yalan" dedi.SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ AYINDA DEVRETMİŞ2017 yılında Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasının ardından atıl duruma gelen binanın 2019 yılının temmuz ayına kadar Sağlık Müdürlüğü sorumluluğundayken daha sonra Milli Emlak Müdürlüğü'ne devrinin gerçekleştiği, 9 Aralık tarihinde de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'ne devrinin yapıldığı belirtildi.YENİ ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİ OLACAKYaşanan son gelişmelerin ardından eski devlet hastanesi ile eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin bulunduğu alanın ISUBÜ Yerleşkesi olması yönünde karar alındığı iddia edildi. ISUBÜ'nün yapılaşma için ödenek sorununu halletmesi halinde 2020 yılı başından itibaren belli bir program dahilinde yapılaşma için harekete geçmesi bekleniyor.