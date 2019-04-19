Fuhuş Operasyonunda Baskın Yapılan Evden Çıkanlar Şaşırttı
Ankara'da fuhuş ihbarı üzerine baskın düzenlenen evde yapılan aramada 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 tablet, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 42 mermi ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 995 TL para ele geçirildi.
Ankara'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırmaktan gözaltına alınan 6 kişi ve 13 yabancı uyruklu kadın adliyeye sevk edildi.
YAPILAN ARAMADA ÇIKANLAR ŞAŞKINA UĞRATTI
Ankara Ahlak Büro Amirliği ekipleri, önceki gün 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirdikleri yabancı kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 6 kişiyi gözaltına almıştı. Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılar aramalarda 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 tablet, 2 tabanca ve bu tabancalara ait 42 mermi ve fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 10 bin 995 TL para ile PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ele geçirilmişti.
İKAMET ETTİKLERİ EVE BASKIN YAPILDI
Kadınların ikamet ettikleri evlere de baskın yapan polis, 5 adresteki 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan ve 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 kadını ifadelerini almak üzere emniyete getirmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ve yabancı uyruklu kadınlar, Ankara Adliyesine sevk edildi.
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Evden cikanlara baksana 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flash bellek, 1 tablet. Cok buyuk bir olay bu devirde her evde birsuru hafiza karti bellek kart tablet ve cep telefonlari var bumu sasirtti ? Habere bak peh peh peh.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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yüzlerinizi neden kapatıyorsunuz yaparken utanılmıyorda ortaya çıkınca utanmak yanlışCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Mansur baskan ank temizleCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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İnsanın mesleğine saygısı olur yav şu hale bak ev değil cephanelik şöyle asma tavan loş ışıklar duvarlarda resimler içki dolabı vb.. olması gerekirken mülteci kampına çevirmişler yazık lütfen işinize saygı gösterinCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ben de URANYUM falan çıktı sandım.. Ne çıkacaktı ki başka ?Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır