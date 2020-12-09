Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı

09.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:25

- Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı Elazığ'da Feul Oil tankına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

- Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Feul Oil tankına düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bulunan bir apartmanın bodrumda katında bir kedi Fuel Oil tankına düştü.Tankın içerisinden gelen sesi duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, tankın derin olmasından dolayı önce aparat ile kurtarmayı denedi. Aparatla kurtarılamaması üzerine ekipler, tankın içerisine inerek kediyi bulunduğu yerden çıktardı. Feul Oil'e bulanan kedi ekipler tarafından alınarak temizlenmek üzere Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım evine gönderildi.

Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı
Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı
Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı
Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

İlgili Haberler

Kilosu 10 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü
Kilosu 10 TL'ye kadar düşen hamsi fiyatı ile vatandaşın yüzünü güldürdü
Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
Mahsur kalan kedi için seferber olan itfaiyecilerin emekleri boşa gitti
Mahsur kalan kediyi canını hiçe sayarak kurtardı
Mahsur kalan kediyi canını hiçe sayarak kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Öner Erkan Sezen Aksu Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Pierre Webo Ali Palabıyık Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fuel Oil tankına düşen kedi kurtarıldı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:26:36. #1.15#
title