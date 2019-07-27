Fuel-oil dolu kuyudan kediyi kurtardı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi, fuel-oil dolu kuyuda mahsur kalan kediyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde Özgür Ege Şire (19), önünden geçtiği bir kuyudan kedi sesi duydu.

Fuel-oille dolu kuyuya yaklaşan Şire, kedinin mahsur kaldığını gördü. Kediyi kurtarmak üzere kuyuya giren Şire, hayvanı bulunduğu yerden çıkardı.

Çevredeki vatandaşlar ile bekçilerin yardımıyla kuyudan dışarı çıkarılan Şire'nin kıyafetleri ve tüm vücudu söz konusu yağ nedeniyle siyaha boyandı.

Şire, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Şire, vücudundan fuel-oilin temizlenmesinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, kuyunun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan, söz konusu fuel-oil ile dolu kuyunun, daha önceden hizmet veren bir restoranın dolum kuyusu olarak kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA