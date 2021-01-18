Fuat Avni kim? Akif Mustafa Koçyiğit kimdir? Akif Mustafa Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

Fuat Avni haberi gündeme bomba gibi düştü. Başbakanlık kaynakları Fuat Avni olduğu iddia edilen Başbakanlık'ta uzman olarak görev yapan Akif Mustafa Koçyiğit'ın, açığa alındığını bildirdi. Peki Fuat Avni kim? Akif Mustafa Koçyiğit kimdir? Akif Mustafa Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

Fuat Avni'nin açığa çıkması için başlatılan süreç sonunda Fuat Avni hesabının Aydoğan Vatandaş tarafından yönetildiği belirlendi. Peki Fuat Avni kim? Akif Mustafa Koçyiğit kimdir? Akif Mustafa Koçyiğit kaç yaşında, nereli?

FUAT AVNİ KİM?

fuatavni, hükûmet ile ilgili bilgiler sızdıran twitter fenomeni. İlk tweeti 18 Şubat 2014'te, son tweeti ise 20 Temmuz 2016'da atmıştır.

Kim olduğuna dair iddialar

Akşam Gazetesi fuatavni'nin Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu olduğunu iddia etti. Ancak Emre Uslu bu iddiayı yalanladı.

2016 Türkiye askerî darbe girişiminin ardından yapılan bir operasyonla, kendisinin fuatavni olduğu iddia edilen Başbakanlık Veri Toplama Merkezi İstihbarat Şefi Akif Mustafa Koçyiğit, 9 bilgisayar mühendisi ile birlikte göz altına alındı. Yapılan sorguda Koçyiğit, fuatavni hesabını yurt dışındaki 8-10 kişilik bir grubun kullandığını ve kendisinin onlara bilgi aktardığını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede fuatavni hesabının kurucusunun Said Sefa olduğu iddia edildi. İlerleyen günlerde Said Sefa için müebbet hapis cezası istendi

Yasal gelişmeler

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu kendisine yönelik iddialara istinaden hesabın kullanıcısına dava açmıştır.

Engellemeler

Hesap 5 Ağustos 2014'te İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Kullanıcının iftira, hakaretlerde bulunduğu, adli yargıyı etkilediği ve internet özgürlüğünü kötüye kullandığı gerekçesiyle Türkiye'de erişime engellendi. Açılan yedek hesap ise 21 Ocak 2015'te Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi tarafından engellendi.