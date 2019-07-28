FSM'de asfaltlama çalışmaları bitti
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.
ŞERİT ÇİZGİLERİNİN ÇEKİLMESİYLE TRAFİĞE AÇILACAK
27 Haziran'da asfaltlama çalışmaları nedeniyle FSM'deki 4 şerit trafiğekapatıldı. İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen bu çalışma, ekiplerin yoğun mesaisiyle bitti. Yol şerit çizgilerinin çekilmesinin ardından köprünün trafiğe açılacağı öğrenildi.
Asfaltlama çalışması bitmesinin ardından köprü havadan görüntülendi;
Kaynak: DHA
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