Friends: The Reunion Filmi
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Friends: The Reunion Filmi

Friends: The Reunion Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Friends: The Reunion filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Friends: The Reunion filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

1994-2004 yılları arasında 10 sezon boyunca yayınlanan Friends dizisinin ağır topları Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve Matthew Perry aradan geçen 17 yılın ardından tekrar bir araya geliyor.

Özel bölüm The Runion'un yönetmenliğini Ben Winston üstlenirken, senaryosunu ise David Crane ve Marta Kaufman kaleme alıyor.

Yönetmen: Ben Winston

Senaryo: David Crane, Marta Kauffman

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, Reese Witherspoon, Cara Delevingne, Kit Harington, Tom Selleck, Thomas Lennon, Lady Gaga, Mindy Kaling, Elliott Gould, Maggie Wheeler, James Corden, James Michael Tyler, Christina Pickles, Larry Hankin, Cindy Crawford, Justin Bieber, David Beckham, Malala Yousafzai, BTS

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Friends: The Reunion

Yapımcı Firma: HBO

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: HBO

Vizyon Tarihi: 27.05.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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