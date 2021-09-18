FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da park halindeyken freni boşalan otomobil, bir başka araca çarpmak üzereyken, vücutlarını siper eden 2 kişi tarafından son anda durduruldu.

ISPARTA'da park halindeyken freni boşalan otomobil, bir başka araca çarpmak üzereyken, vücutlarını siper eden 2 kişi tarafından son anda durduruldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde market işleten Süleyman Bargın, park halindeki bir otomobilin, freninin boşalması sonrası geri gelmeye başladığını fark etti. Otomobilin iş yerinin önünde duran başka bir araca çarpacağını anlayan Süleyman Bargın ve yanındaki arkadaşı, hemen koşup geri gelen otomobili durdurmaya çalıştı. Süleyman Bargın ve arkadaşı, vücutlarını siper ederek otomobili son anda durdurmayı başardı.

Olay anı marketin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin geri doğru geldiği, bunu gören 2 kişinin ise hemen müdahale ederek durdurduğu yer aldı.

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR

FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

PENDİK'TE FECİ KAZA; 2 ÖLÜ, 2 YARALI (1)

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Eser Yenenler Fuat Oktay
Magazin Hande Erçel
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Kemal Kılıçdaroğlu Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 15:39:07. #1.12#