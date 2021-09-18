FRENİ BOŞALAN OTOMOBİLİ KENDİLERİNİ SİPER EDEREK DURDURDULAR

ISPARTA'da park halindeyken freni boşalan otomobil, bir başka araca çarpmak üzereyken, vücutlarını siper eden 2 kişi tarafından son anda durduruldu. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, 29 Ağustos'ta Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde market işleten Süleyman Bargın, park halindeki bir otomobilin, freninin boşalması sonrası geri gelmeye başladığını fark etti. Otomobilin iş yerinin önünde duran başka bir araca çarpacağını anlayan Süleyman Bargın ve yanındaki arkadaşı, hemen koşup geri gelen otomobili durdurmaya çalıştı. Süleyman Bargın ve arkadaşı, vücutlarını siper ederek otomobili son anda durdurmayı başardı.

Olay anı marketin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntülerde otomobilin geri doğru geldiği, bunu gören 2 kişinin ise hemen müdahale ederek durdurduğu yer aldı.