Vodafone FreeZone tarafından Türkiye'nin yeni genç sesini seçmek üzere başlatılan "FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması"nda yarı finalistler belli oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce oy toplayan gençler, yarı finalde yarışmaya hak kazandı. Vodafone FreeZone Stüdyo'da Tarık Sezer'den koçluk alan ve performans videoları acunn.com/freezonesonses adresinden oylamaya açılan 30 genç ses arasından en çok oy alan 15 isim, yarı final için stüdyoya girdi.

Yarı finalde Aşkın Derya Yılmaz, Aşarhan Büyükgenç, Aykut Dumlupınar, Aysu Melis Gündüz, Batuhan Serttaş, Dila Bahar, Esra Yıldırım, Emre Kuloğlu, Helin Güçtekin, İnci Gürün, İlayda Uzgör, İrem Çankaz, Umur Doma, Yiğit Okan Demirel ve ZABLIN yarıştı.

Yarışmanın finali, Gökhan Türkmen ve Simge'nin katılımıyla 10 Mayıs'ta FreeZone Stüdyo'da gerçekleştirilecek. Genç finalistlerin performansları, Vodafone FreeZone YouTube kanalında canlı yayınlanacak. Canlı yayın esnasında yapılacak halk oylaması ile yarışmanın kazananı belirlenecek. Yarışmanın birincisi, hem Türkiye'nin genç sesi olacak hem de single çıkarma şansı yakalayacak.

"FreeZone Stüdyo Son Ses Online Müzik Yarışması" hakkında ayrıntılı bilgi için www.acunn.com/freezonesonses adresi ziyaret edilebilecek.

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