: Fransız polisinin eylemcilere sert müdahalesi kameraya yansıdı

16.01.2020 07:50 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:01

Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, düzenlenen gösteriler devam ediyor.

KAFASINI YERE VURDU

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini duyurması gösterilerin kesilmesini sağlamadı. Fransız polisi de göstericilere sert müdahalelerine devam etti. Yayınlanan görüntülerde Fransız polisi yakaladığı bir göstericinin kafasını yere vurarak göstericiyi kanlar içerisinde bırakıyor.

FRANSA'DA NELER OLUYOR?

Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere Fransa'nın büyük kentlerinde Fransızların mağduriyetine oluyor. Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor. Başkentin çok sayıdaki sokakları, toplanmayan çöplerin bulunduğu konteynerler ile dolu.

Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken diğer hatlarda belirli saatlerde seferler yapılıyor. Ülkedeki tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Başkentte ve çevresinde yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ediyor. İçişleri Bakanlığına göre bugün öğretmenlerin yüzde 16-19'u greve gitti. Sendikalara göre ise bu oran yüzde 40-50 civarında gerçekleşti.

Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı gösteriler düzenleniyor. Eylemler nedeniyle Paris'te çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı.

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