Fransız gazete, büyükelçinin Mali'den sınır dışı edilmesini "aşağılama" olarak yorumladı

Fransız L'Opinion gazetesi, Mali'nin Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Joel Meyer'in sınır dışı edilmesinin kamuoyunda Fransa'ya karşı "aşağılama" olarak değerlendirildiği yorumunda bulundu.

Gazeteci Jean-Dominique Merchet'in imzasını taşıyan haberde, Meyer'in Mali'den sınır dışı edilmesinin ardından Fransa'nın askeri angajmanı konusunda herhangi bir karar almadan müttefikleri ve ortaklarıyla istişare etmek için kendine zaman ayırdığı belirtildi.

Meyer'in sınır dışı edilmesinin kamuoyunda bunun Fransa'ya karşı "aşağılama" ve ülkenin uluslararası arenada düşüşünün bir işareti olarak değerlendirildiği ifade edilen haberde, "Bamako bile bunu yapabiliyorsa" Fransa'nın "hiçbir ağırlığının" kalmadığı anlamına geldiği vurgulandı.

Haberde, bu olayda çok sayıda Fransız'ın hissettiğinin bunlar olduğu kaydedildi.

Ülkede düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimine 10 hafta kala bu olayın siyasi sonuçları olacağı ifade edilen haberde, bu olayın ayrıca Avustralya'nın 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesinin, İngiltere ve ABD ile AUKUS olarak bilinen savunma anlaşması yapmasının ardından yaşandığına dikkati çekildi.

Haberde, bu durum karşısında iki tavır sergilenebileceği, birincisinin Mali'deki cuntanın "onursuzluğunu" kınamak, ikincisinin de "Moskova'nın elini" tutmak olduğu belirtildi.

İlk seçeneğinin en kolayı olduğu, ikicisinin pek hoş olmadığı ancak mümkün olabileceği ifade edilen haberde, Fransa'nın yeni bir dış politika belirleyerek açık şekilde gücünün sınırlarının kabul etmesi gerektiği kaydedildi.

Mali, Fransa'nın Bamako Büyükelçisi Meyer'den 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istemiş, ardından Paris yönetimi Meyer'i geri çağırmıştı.

Wagner askerlerinin Mali'de konuşlanacağı iddialarından bu yana iki ülke arasında esen soğuk rüzgarlar son dönemde yerini sert söylemlere bırakmıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Mali'deki cunta yönetimi "gayrimeşru" olarak nitelemiş, Sahel bölgesinde teröre karşı mücadelenin sürdürüleceğini belirtmişti.