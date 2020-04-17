"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı - Haber
Koronavirüs, Dünya

"Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı

Fransız bilim insanları koronavirüs üzerinde yaptıkları deneylerde, virüsün yüksek sıcaklıklarda uzun süre yaşayabildiğini ortaya koydu. Yapılan araştırma neticesinde 92 derece sıcaklıkta koronavirüs 15 dakika boyunca hayatta kaldı.

17.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 17.04.2020 11:37
'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgına karşı mücadele tüm dünyada sürerken, Fransız bilim insanlarından kritik bir açıklama geldi. Fransa'da bulunan Aix-Marseille Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Viroloji, Biyoteknoloji, Genetik ve Moleküler Biyoloji üzerine araştırmalar yapan Boris Pastorino ve ekibi koronavirüs üzerinde 10 ayrı deney gerçekleştirdi.

VİRÜS 92 DERECE SICAKLIKTA 15 DAKİKADA HAYATTA KALABİLİYOR

Söz konusu deneylerden koronavirüsün, 30 ve 60 derece sıcaklıkta bulaşıcılıkta net bir düşüş görüldüğü ancak, yinede hayatta kaldığı sonucu çıktı. Yapılan araştırma neticesinde virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta kalabildiği ve daha sonra etksini tamamen kaybettiği belirtildi.

DENEY SONUÇLARI HAKEM ONAYI BEKLİYOR

Elde ettikleri sonuçların resmiyet kazanması için hakem onayı beklediklerini belirten Pastorino elde ettikleri bulgular için "Laboratuvarda koronavirüs üzerinde çalışan personelin güvenliği için en uygun protokolün seçilmesine yardımcı olacaktır" dedi.

'Koronavirüs yaz aylarında bitecek' teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Haber
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İranlı 'Zombi gelin' koronavirüse yakalandı Haber
İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası Haber
Sevgilisiyle buluşmak için karantinadan kaçan iş adamına hapis cezası
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı Haber
DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı
Koronavirüs aşısı için sevindiren gelişme! İnsan üzerindeki testlere başlanacak Haber
Koronavirüs aşısı için sevindiren gelişme! İnsan üzerindeki testlere başlanacak
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü Haber
Arabistan'ı sarsan cinayet! 500 milyar dolarlık projeyi engelleyen kişi öldürüldü
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Sağlık Bakanı'nı görevden aldı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Levent Gök Saruhan Oluç Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Emrah Kibariye Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Falcao Tamer Tuna Lionel Messi Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Nisan Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 12:01:22. #1.15#
title