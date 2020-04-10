Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
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Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı

Koronavirüs salgınıyla tüm dünya mücadele etmeye devam ederken, Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, koronavirüsün yeni belirtilerini ortaya çıkardı. Buna göre; Kovid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklıkların olduğu ifade edildi.

10.04.2020 19:15 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:20
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı

Tüm dünya, koronavirüs salgınıyla mücadeleye sürerken, virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları da devam ediyor. Dünya üzerinde şu ana kadar 1.5 milyondan fazla kişiyi etkileyen virüsün üç yeni belirtisi daha ortaya çıktı. Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği, korona virüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı.

3 YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Fransız dermatologlar yeni tip koronavirüsün yol açtığı Kovid-19 belirtileri arasında sahte soğuk yanığı, ürtiker ve geçmeyen kızarıklık gibi cilt rahatsızlıkları olabileceğini duyurdu. Habere göre SNDV, Kovid-19'la ilişkili cilt rahatsızlıkları arasında psödo (sahte) soğuk yanığı, ürtiker (kurdeşen) ve geçmeyen kızarıklıkları saydı.

En sık rastlanan Kovid-19 belirtileri arasında ateş, halsizlik, kuru öksürük ve nefes darlığı gösteriliyor. Ancak bu belirtiler yeni tip koronavirüsü doğrulamak için yeterli değil. Kesin tanı için test yapılması gerekiyor.

Fransız bilim insanları kronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı

ANİ TAT VE KOKU DEĞİŞİKLİĞİ DE GÖRÜLÜYOR

Doktorlar ölümcül virüsün başka belirtileri olabileceğini de duyurmuştu. ABD'de bir hastanın Kovid-19 nedeniyle nadir bir beyin hastalığı geliştirmiş olabileceği belirtilmiş, dünya genelinde birçok doktor da bazı Kovid-19 hastalarında ani koku ve tat körlüğü yaşandığını aktarmıştı.

UZMANLAR BİR DİZİ CİLT RAHATSIZLIKLARINI RAPOR ETTİ

Le Figaro gazetesinin aktardığını habere göre, henüz bir bilimsel çalışmayla desteklenmese de Fransa'daki Ulusal Dermatologlar-Venereologlar Birliği (SNDV) Kovid-19 hastalığı belirtisi olabilecek bir dizi cilt rahatsızlığı rapor etti.

Uzmanlar ciltteki bu rahatsızlıkların solunum yolu rahatsızlıkları gibi diğer tipik Kovid-19 belirtileriyle hem ilişkili olabileceğini hem de olmayabileceğini söyledi. SNDV'nin açıklamasında, "SNDV'ye bildirilen çok sayıda vakanın incelenmesi bu belirtilerin koronavirüsle ilişkilendirilebileceğini gösterdi. Bu olası bulaştırıcı hastaların en hızlı şekilde tespit edilmesi için kamuyu ve sağlık çalışanlarını uyarıyoruz" dendi.

Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı

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