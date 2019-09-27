Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı

Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı

Fransa’da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac’ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararı sizleri için derledik...

27.09.2019 10:15
Fransa'yı 1995 - 2007 yılları arasında 12 yıl yöneten Chirac'ın 7 önemli kararı

Fransa'da 1995 ve 2007 yılları arasında 12 yıl süreyle cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve dün 86 yaşında ölen Jacques Chirac'ın, Fransızların yaşamını etkileyen 7 önemli kararını sizleri için derledik:


1-Zorunlu askerlik hizmetine son


Chirac, göreve geldikten bir yıl sonra 1905 yılından bu yana zorunlu olan askerlik hizmetini kaldırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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