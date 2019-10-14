Fransa ile Türkiye arasında diplomasi trafiği! Erdoğan ve Akar'dan kritik görüşmeler

14.10.2019 22:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonla görüştü. Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Macron'a, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terörünün Türkiye'nin güvenliği ve Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdide işaret ederken, harekatın bölgesel ve küresel barış ve istikrara sunacağı katkılara değindi.

AKAR DA FRANSIZ MEVKİİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."