Fransa Lideri Macron, Skandal Ermeni Soykırımı Kararını İmzaladı, Türkiye'den İlk Tepki Geldi

Fransa'nın bundan böyle 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' ilan ettiğine dair kararname Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak resmi gazetede yayımlandı.

Macron, skandal bir karara imza attı ve Şubat ayında Fransa Ermeni Organizasyonları Konseyi (CCAF) yemeğinde söz verdiği 24 Nisan'ı "Ermeni Soykırımı Anma Günü" ilan etme sözünü tuttu.

RESMEN İLAN ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 10 Nisan günü kararnameyi onaylamasının ardından 24 Nisan tarihini takvime resmen "Ermeni Soykırımı Anma Günü" olarak ekledi.

Öte yandan Ermeni diasporasının sevinçle karşıladığı anma günü, Macron'un seçim kampanyasındaki vaatlerinden biri olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ

Fransa'nın kararına Türkiye'den ilk tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti" dedi.

Kaynak: İHA