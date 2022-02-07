Fransa'da son 24 saatte 46 bin 1 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 46 bin 1 yeni vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 417 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 132 bin 923'e çıktı. Günlük ölü sayısı geçen haftaya göre yüzde 5 arttı.

Ülkede son 24 saatte 46 bin 1 kişide virüse rastlandı. Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 242 bin 900'e düştü.

Hastanelerde 3 bin 622'si yoğun bakımda olmak üzere, 33 bin 447 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son bir haftada günlük ortalama 2 bin 831 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.