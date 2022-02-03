Fransa'da son 24 saatte 274 bin 352 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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Fransa'da son 24 saatte 274 bin 352 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da son 24 saatte 274 bin 352 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 274 bin 352 yeni vaka belirlendi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 274 bin 352 yeni vaka belirlendi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 280 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 131 bin 852'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 274 bin 352 kişide virüse rastlandı.

Hastanelerde 3 bin 642'si yoğun bakımda olmak üzere, 32 bin 852 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Fransa, Güncel, Haber

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