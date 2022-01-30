Fransa'da son 24 saatte 249 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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Fransa'da son 24 saatte 249 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da son 24 saatte 249 bin 448 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 249 bin 448 vaka kaydedildi.

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 249 bin 448 vaka kaydedildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 127 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 130 bin 583'e çıktı.

Ülkede son 7 günde ortalama günlük vaka sayısı 337 bin 949'a, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 33,3'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 641'i yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 536 kişinin tedavisine devam ediliyor.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Fransa, Güncel, Haber

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