Fransa'da son 24 saatte 241 bin 49 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 241 bin 49 yeni vaka belirlendi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 355 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 132 bin 207'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 241 bin 49 kişide virüse rastlandı.

Hastanelerde 3 bin 618'i yoğun bakımda olmak üzere, 32 bin 988 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde hastanelere tedavi altına alınların sayısı yüzde 3,26'ya, yoğun bakıma girenlerin sayısı yüzde 5,80 arttı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede Kovid-19 aşılarını tamamlayan sayısı yüzde 78,4'e yükseldi.