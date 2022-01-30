Fransa'da sol partilerin cumhurbaşkanı adayı Christiane Taubira oldu - Haberler
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Fransa'da sol partilerin cumhurbaşkanı adayı Christiane Taubira oldu

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Fransa'da sol partilerin cumhurbaşkanı adayı Christiane Taubira oldu

Eski Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira, nisanda düzenlenecek seçimde sol partilerin cumhurbaşkanı adayı seçildi.

Eski Fransa Adalet Bakanı Christiane Taubira, nisanda düzenlenecek seçimde sol partilerin cumhurbaşkanı adayı seçildi.

Sol partilerinin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği seçimde, Taubira, merkez sol Sosyalist Partinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Yeşiller Partisi'nin (EELV) adayı Yannick Jadot, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, "Nouvelle Donne" partisinin kurucusu Pierre Larrouturou ve aktivistler Charlotte Marchandise ile Anna Agueb-Porterie yarıştı.

27 Ocak'tan bu yana 392 bin 738 seçmenin oy kullandığı seçimi, en çok oy alan Taubira kazandı.

Taubira'yı sırasıyla Jadot, Melenchon, Larrouturou, Hidalgo, Marchandise, Agueb-Porterie takip etti.

Seçimin sonuçlarına ilişkin oy oranları paylaşılmadı.

Taubira, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, toplumu daha adil ve daha dayanışma içinde olması için çalışacağını belirtti.

Hidalgo, Jadot ve Melenchon bu seçim sonuçlarını tanımayacakları ve cumhurbaşkanı seçimi için yarışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Taubira, 2012-2016'da solcu François Hollande'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Yeşiller Partisi, cumhurbaşkanı, Adalet Bakanı, Fransa, Güncel, Haber

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