Fransa'da Sarı Yelekliler Sekizinci Kez Sokaklarda
Akaryakıt zamlarıyla başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine uzanan Sarı Yelekliler eylemi için yine ülkenin çeşitli yerlerinde, binlerce kişi meydanlardaydı.
Sarı Yelekliler'in eylemlerine karşı polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ulusal Meclis'e yürümek isteyen göstericileri ise polis durdurdu. Polisin müdahalesini yavaşlatmak isteyen bir grup eylemci ise yine çöp bidonlarını ateşe verdi.
GEMİYE MOLOTOFKOKTEYLİ ATARAK YANGIN ÇIKARDILAR
Polis, Paris'te yapılan izinli ve izinsiz tüm gösterilerde, Seine Nehri üzerindeki köprülerin kullanılmasına izin vermezken, Sarı Yelekliler'in Seine Nehri üzerindeki köprüye gelmesi üzerine polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı.
Başkent Paris'in prestijli semtlerinden Saint Germain Bulvarı üzerinde eylemlerini gerçekleştiren Sarı Yelekliler, Seine Nehri kenarında bulunan ve restoran olarak kullanılan gemiye attıkları molotofkokteyli ile yangın çıkardı.
GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI
Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride, polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.
Lyon'da da göstericiler, A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Nantes kentinde de polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı. Eylemciler çevredeki birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda en az bir kişi yaralandı.
Bordeaux şehrindeki eylemde de birçok araç ateşe verildi.
PROTESTOLARA YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ KATILDI
İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 50 bin kişinin katıldığını bildirdi.
Paris Emniyet Müdürlüğü de başkentteki eylemlere 3 bin 500 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta gösterilerin hafiflemesiyle, Sarı Yelekliler eyleminin giderek gücünü kaybettiği belirtilirken, yeni yılın ilk gösterisi ise olaylı geçti. Gelecek hafta daha fazla eylemcinin, Paris sokaklarına çıkacağı belirtiliyor.
-
ALLAH BEREKET VERSİN,YÜRÜYÜN KAHRAMANLAR SİZİ KİM DURDURABİLİR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
KİM BİR BAŞKASI İÇİN KÖTÜLÜK DÜŞÜNÜYORSA ALLAH ONA BETERİNİ YAŞATSINCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
saçma sapan yorumlar yapmayın ÜLKEMİZ karışırsa sonumuz ne ırak ne suriye gibi olur beter oluruz bizi hiç bir ülke de kabul etmez birlik beraberlik olacağınıza partililer yüzünden güzelim ülkenin içine etmeyin böyle olaylar olsa içimizde ki suriyeliler hemen ülkemize konar kırıcı eleştiriler yapacağınıza birleştirici olun ÜLKE TÜRKÜ ile KÜRDÜ ile BU MİLLETİN dir sahip çıkmak bizim en büyük idealimiz olmalı Fransa ne halt yiyorsa yesin BİR TÜRKİYE YIKILIRSA BAŞKA TÜRKİYE nah bulursunuz.Cevap Yaz 27 4 Yayından Kaldır
-
Bakın ne sarı yelek ne kırmızı yelek, her ikisi de dış güçlere çalışır, akıllı olalım ülkemizi kendi elimizle zor durumlara düşürmeyelim, bırakın şu sarı yelek kırmızı yelek mevzusunu da ülkemizde barış içinde nasıl yaşarız onu düşünelim. . .Cevap Yaz 13 2 Yayından Kaldır
-
H.çalışır senin bu olayları anlaman pek mümkün değil adamım. IQ seviyen ile ayakkabı numaran muhtemelen aynı ki hala 15 Temmuz saçmalığında takılı kalmışsın.Cevap Yaz 4 8 Yayından Kaldır