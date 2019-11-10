Geçim sıkıntısı çeken üniversiteli genç kendini yaktı: Ölümümden Fransa'nın son 3 cumhurbaşkanı sorumludur

10.11.2019 00:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 00:28

Fransa'nın Lyon kentinde bir üniversite öğrencisi, ekonomik nedenlerden ötürü üniversite restoranının önünde kendini yaktı.

Sosyal medya hesabından yazdığı mesajda geçim sıkıntısından şikayet eden öğrenci, "Gelecekle ilgili belirsizliklerden ve ölümümden (Fransa'nın son üç cumhurbaşkanı) Macron, Hollande, Sarkozy ve Avrupa Birliği'ni sorumlu tutuyorum" ifadelerini kullandı.

Saint Etienne kentinden 22 yaşındaki öğrenci, kız arkadaşının ambulansı aramasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yüzde 90 oranında yandığı öğrenilen genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Hayatına son vermek isteyen öğrenci bıraktığı notta ayrıca, "Bizi ayrıştıran faşizmle ve eşitsizliği yaratan liberalizmle mücadele edelim. Son arzum bunlara son verilmesi için arkadaşlarımın bu davayı sürdürmesidir" diye yazdı.

Fransa Yükseköğretim Bakanı Frederique Vidal, vakanın duyulmasının ardından Lyon'daki üniversitenin yetkililerinden bilgi aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan öğrenci sendikası Solidaires, "intihar girişiminin maddi sıkıntının ötesinde politik olduğunu" belirtti ve tüm öğrencileri eylem düzenlemek için olayın yaşandığı Crous binasının önünde salı günü toplanmaya çağırdı.

Lyon 2 Üniversitesi ise benzer durumdaki öğrencilere destek için psikolojik danışmanlık hizmeti başlatacağını duyurdu.