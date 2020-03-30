Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi İtalya ve İspanya'nın ardından koronavirüs salgınının Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün Avrupa'da en yaygın olduğu ülkelerden olan Fransa'da ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 418 artarak 3 bin 24'e yükseldi.

İSPANYA VE İTALYA'DA ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR

Öte yandan, İspanya ve İtalya'da da koronavirüs bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 7 bin 340'a çıktı. İtalya'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 812 artarak 11 bini, vaka sayısı ise 100 bini aştı.

Kaynak: AA