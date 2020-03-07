Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11'e yükseldi

07.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:03

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yaygın olduğu ülkelerden biri olan Fransa'da, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

ALARM DERECESİNİN ÜÇE ÇIKARILMASI BEKLENİYOR

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e ulaştı, vaka sayısı ise 716'yı geçti. Yetkililerin ülke çapında alarm derecesini üçe çıkarması bekleniyor. Ülkedeki vaka sayısının 716'ya çıkması ile önümüzdeki haftalarda geçilmesi beklenen üçüncü alarma birkaç gün içerisinde geçilmesi bekleniyor.

Öte yandan alarm derecesinin yükseltilmesi durumunda okul ve kamu kurumlarının kapatılacağı öğrenildi. Yeni tip koronavirüsün hızla yayıldığı ülkede geçtiğimiz günlerde bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti.

KORONAVİRÜS İTALYA'DA KABİNEYE SIÇRADI

İtalya'da Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan koronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla korona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.

İRAN'DA DA 2 MİLLETVEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'da 21 Şubat'ta yapılan seçimlerde Tahran'dan milletvekili seçilen İslami Koalisyon Partisi Merkez Konsey Üyesi Fatma Rehber, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. Rehber, virüsün etkisiyle 2 gün önce komaya girmişti.

İran'daki son seçimlerde ülkenin kuzeyindeki Astane Eşrefiye'den milletvekili seçilen Dr. Muhammed Ali Ramazani de 1 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri, 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İHA

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